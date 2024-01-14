Энергетики начали подачу тепла в дома жителей Липецка после аварии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ликвидации последствий аварий, в результате которых без теплоснабжения остались почти 300 многоквартирных домов.

"Тепло в дома липчан уже подается, самое важное сейчас - не допустить новых аварий. Вся информация стекается в ситуационный центр региона. Получаем сведения по каждой заявке", - написал он в телеграм-канале в воскресенье.

Артамонов пообещал, что жителям сделают перерасчет за отопление.

Мэр Липецка Евгения Уваркина утром в субботу сообщила, что на сетях теплоснабжения произошла авария. Отопление выключили в 27 многоквартирных домах. Позже Артамонов в телеграм-канале написал, что всего зафиксировано три прорыва. Количество домов, в которых отключили отопление, увеличилось до 282.

Изначально тепло обещали дать в дома в 14:00.

Температура воздуха в Липецке накануне опускалась до минус 24 градусов.