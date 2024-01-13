Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Почти 30 домов в Липецке остались без отопления из-за аварии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Авария произошла на сетях теплоснабжения в Липецке, сообщила в субботу глава города Евгения Уваркина.

Как она написала в телеграм-канале, на место оперативно выехали две бригады ПАО "Квадра". "В настоящее время они производят отключение поврежденного участка для производства аварийно-восстановительных работ и оценивают периметр отключения. По предварительной оценке - 27 многоквартирных домов", - сказала глава города.

По ее словам, на сетях произошел прорыв.

"Ориентировочный срок отключения до 14 часов дня. Ситуацию держу на контроле, - добавила Уваркина. - Понимаю, какая погода на улице. Поручила коллегам ежечасно докладывать о происходящем".

В субботу в Липецке температура воздуха опустилась до минус 24 градусов.

Липецк Евгения Уваркина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализован на площади 70 тыс. кв. м

Пожару на складе в Петербурге присвоили максимальный ранг сложности

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м

Сильный пожар произошел на складе Wildberries на юге Петербурга

До 30 градусов мороза ожидается в Москве в ночь на субботу

До 30 градусов мороза ожидается в Москве в ночь на субботу

Борис Акунин признан иноагентом

Борис Акунин признан иноагентом

Что произошло за день: пятница, 12 января

Нижегородский НПЗ "ЛУКОЙЛа" остановил одну технологическую установку из-за инцидента

Сергей Удальцов арестован до 15 февраля по делу об оправдании терроризма

Сергей Удальцов арестован до 15 февраля по делу об оправдании терроризма
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });