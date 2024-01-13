Почти 30 домов в Липецке остались без отопления из-за аварии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Авария произошла на сетях теплоснабжения в Липецке, сообщила в субботу глава города Евгения Уваркина.

Как она написала в телеграм-канале, на место оперативно выехали две бригады ПАО "Квадра". "В настоящее время они производят отключение поврежденного участка для производства аварийно-восстановительных работ и оценивают периметр отключения. По предварительной оценке - 27 многоквартирных домов", - сказала глава города.

По ее словам, на сетях произошел прорыв.

"Ориентировочный срок отключения до 14 часов дня. Ситуацию держу на контроле, - добавила Уваркина. - Понимаю, какая погода на улице. Поручила коллегам ежечасно докладывать о происходящем".

В субботу в Липецке температура воздуха опустилась до минус 24 градусов.