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Дума приняла в I чтении законопроект о сервитутах в мелиорации

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет возможность установления публичного сервитута для размещения, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта и эксплуатации мелиоративных систем.

Законопроект № 90784-8 в палату внесло заксобрание Калининградской области, онполучил положительное заключение правительства.

Публичный сервитут может быть установлен как для размещения мелиоративных систем, так и для отдельных входящих в их состав сооружений и устройств. Основанием для ввода сервитутов могут быть ходатайства государственного или муниципального учреждения либо государственного или муниципального предприятия при условии, что такая мелиоративная система находится на их балансе.

Принятый в первом чтении законопроект уточняет виды мелиоративных систем, которые могут являться объектами недвижимости. Предлагается упрощенный способ оформления прав на мелиоративные системы и сооружения, которые были созданы до 2004 года. Для этого нужно подать ходатайство на создание публичного сервитута для целей размещения мелиоративных систем и сооружений. Затем нужно заполнить декларацию об объекте недвижимости и зарегистрировать права на мелиоративную систему или сооружение на условиях публичного сервитута.

В своем заключении думский комитет по аграрным вопросам отмечал, что при установлении публичного сервитута законопроект не учитывает, что сооружения мелиоративных систем могут находиться как на земельном участке, так и на водном объекте и рекомендовал внести изменения ко второму чтению.

В пояснительной записке говорится, что сейчас сложилась неоднозначная правоприменительная практика по вопросу отнесения проводящих (магистральных) мелиоративных каналов как самостоятельных объектов недвижимости к объектам капитального строительства, подлежащим государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав. В данной связи орган регистрации прав отказывает в оформлении права государственной собственности на мелиоративные каналы. "Наряду с изложенным существует проблема, связанная с тем, что значительная часть введенных в эксплуатацию в советский и довоенный период мелиоративных каналов и других инженерных объектов, предназначенных для улучшения земель, в капитальную планировку и строительство которых были вложены большие средства государства, в настоящее время не может пройти процедуру государственной регистрации по причине отсутствия либо несоответствия требованиям законодательства по форме либо содержанию правоустанавливающих документов, а также документов, позволяющих однозначно идентифицировать объект недвижимости как объект права", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с дня официального опубликования.

Калининградская область Госдума
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