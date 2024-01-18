Гособвинение запросило 4 года 11 месяцев колонии для Игоря Стрелкова

Игорь Стрелков в Московском городском суде Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило назначить четыре года 11 месяцев колонии общего режима одному из бывших лидеров донецкого ополчения Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщил журналистам в четверг его адвокат Александр Молохов.

По его словам, гособвинение запросило для Стрелкова наказание "по максимуму".

Как уточнили в пресс-службе суда, также гособвинение попросило на три года лишить Стрелкова "права заниматься администрированием сайтов в телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет".

Процесс в отношении Стрелкова проходит в Московском городском суде в закрытом режиме.

Ему предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он был задержан 21 июля 2023 года и с санкции суда помещен под арест.

Вину Стрелков не признает.

Претензии к Стрелкову, как стало известно ранее, возникли у следствия из-за его двух постов в Telegram.

В настоящее время он находится под стражей в СИЗО "Лефортово".

Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе в 2014 году малазийском "Боинге", в результате чего погибли 298 человек. Стрелков отрицает причастность к этой катастрофе.