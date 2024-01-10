Сбер намерен инициировать банкротство УК Goldman Group и пяти "дочек" холдинга

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сбербанк намерен подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом ПАО УК "Голдман групп" (управляет активами красноярского агрохолдинга Goldman Group) и еще пяти компаний, входящих в холдинг, говорится в сообщении на Федресурсе.

Так, речь идет об ООО "Атамановское ХПП", ООО "АгроЭлита", ООО "Сибнефтьрезерв", ООО "ИС петролеум" и ООО "Первая заготовительная компания".

Детали спорных отношений между банком и холдингом не уточняются. Материалы о каких-либо исках Сбербанка к данным компаниям в картотеке арбитражных дел также отсутствуют.

Сейчас в отношении бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро Вклад". Предварительная сумма причиненного ущерба превышает 1 млрд рублей.

В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды в Красноярском крае уже наложили арест на имущество Goldman Group на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании долгов, насчитывающих сотни миллионов рублей, и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Росбанк, небанковская структура Совкомбанка и ООО "Регион Финанс", являющееся представителем держателей облигаций агрохолдинга.

В качестве обеспечительных мер этих исков уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и самой УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" еще в мае отозвало без подтверждения рейтинг УК "Голдман групп". Это было сделано после его снижения до "ruC" и установления статуса "под наблюдением" из-за техдефолта ООО "ТД "Мясничий" по выпуску облигаций.

С 13 ноября 2023 года у эмитентов холдинга началась череда техдефолтов. Сначала УК "Голдман групп" допустила технический дефолт при выплате купона по единственному выпуску облигаций в обращении, а 20 и 21 ноября технические дефолты допустили все остальные компании группы. На текущий момент по всем выпускам облигаций компаний, входящих в холдинг, объявлены дефолты.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").