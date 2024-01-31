Сбербанк инициировал банкротство бенефициара Goldman Group Романа Гольдмана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал заявление Сбербанка о признании несостоятельным (банкротом) экс-депутата Заксобрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана, сообщается в телеграм-канале суда.

Отмечается, что Сбербанк и Гольдман заключили договоры об открытии невозобновляемой и возобновляемой кредитных линий, заемщик обязывался возвратить средства, а также уплатить проценты, однако не в полном объеме погасил задолженность перед банком.

"По состоянию на 28 января 2024 года размер основного долга Гольдмана по вышеуказанным кредитным договорам составляет 609,6 млн рублей, размер неустойки, подлежащей отдельному учету в реестре, - 4,8 млн рублей", - цитируется в телеграм-канале заявление банка.

По информации из картотеки арбитражных дел, соответствующее заявление было подано 30 января. Вопрос о принятии заявления к производству будет решен судом в течение пяти рабочих дней.

В производстве арбитражного суда уже находятся дела по искам к различным компаниям, принадлежащим Гольдману. В частности, суд рассматривает иск Росбанка к ООО "ТД" Мясничий" о взыскании 30,4 млн рублей задолженности, серию исков Центра охраны труда и промышленной безопасности и Комитета по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района Красноярского края к ООО "Объединение АгроЭлита" о взыскании 951 млн рублей задолженностей, а также заявление о признании банкротом ООО "АгроЭлита".

Гольдман контролирует многопрофильный холдинг Goldman Group. Холдинг ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", сеть мясных магазинов ООО "ТД Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "Агроэлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "Объединение агроэлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС петролеум" и ООО "Сибнефтьрезерв").

В настоящее время в отношении бенефициара Goldman Group Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по уголовному делу о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива "Агро вклад". По данным правоохранительных органов, сумма ущерба составляет 2,3 млрд рублей. В конце ноября 2023 года Гольдман был объявлен в розыск.

В качестве обеспечительных мер по ходатайству следствия и прокуратуры суды в Красноярском крае уже наложили арест на имущество Goldman Group на общую сумму более 1,5 млрд рублей. В правоохранительных органах при этом заявляли, что стараются не допустить остановку работы предприятий холдинга.

Также 24 января ООО "Регион Финанс", представитель держателей облигаций ПАО УК "Голдман групп" (управляет активами холдинга Goldman Group), направило в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании с управляющей компании 1 млрд рублей долга по биржевым облигациям.