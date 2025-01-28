В школы вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России"

Учителя истории с сентября 2026 года начнут преподавать этот предмет в 5-7 классах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл анонсировал возвращение в школы "Основ духовно-нравственной культуры народов России", их будут преподавать учителя истории в 5-7 классах школ.

"По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета об основах духовно-нравственной культуры народов России в пятых, шестых и седьмых классах", - сказал предстоятель РПЦ на пленарном заседании Международных Рождественских образовательных чтений.

Министр просвещения Сергей Кравцов, со своей стороны, сообщил, что предмет будет преподаваться в школах с 1 сентября 2026 года.

В 2024 году министерство просвещения РФ разработало проект приказа, которым предлагалось убрать данный предмет из программы 5-7 классов и интегрировать его в курс по истории. После чего патриарх сообщил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить отказа от отдельного предмета.