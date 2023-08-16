Эксперты бизнес-омбудсмена нашли нарушения в домашнем аресте Блиновской

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" (ЦОП "БПК"), действующий под эгидой уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, рассмотрел обращение индивидуального предпринимателя, блогера Елены Блиновской и выявил ряд нарушений в деле блогера.

"Адвокаты Блиновской просили поддержать их попытки опротестовать выбор меры пресечения для подзащитной. Эксперты ЦОП сошлись в том, что для изменения меры пресечения для блогера-предпринимателя, к примеру, на подписку о невыезде, есть законные основания", - сообщили в пресс-службе Титова.

Так, эксперт ЦОП БПК Тимофей Ермак напомнил, что уголовное дело в отношении Блиновской было возбуждено вечером 26 апреля, а блогера задержали в момент пересечения российско-белорусской границы на автомобиле в ночь на 27 апреля. Тем не менее, формально это нельзя называть попыткой скрыться от следствия, так как нет никаких свидетельств, что к моменту задержания Блиновской было известно о своем статусе подозреваемой.

"Более того, в июне, к моменту продления меры пресечения, в УПК РФ уже были внесены существенные изменения. Статья 99 была дополнена частью 2, согласно которой в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого индивидуального предпринимателя или члена органа управления организацией, суд в обязательном порядке должен рассмотреть возможность избрания той меры, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности. А в этом-то и заключается главная проблема. Действующий в отношении блогера-миллионника Елены Блиновской режим подразумевает запрет на использование средств связи. В том числе, разумеется, и интернета", - подчеркнул юрист.



Адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила, что домашний арест мешает ее подзащитной выстроить отношения с налоговым органом.

"Человек не может прийти в налоговый орган и дать объяснения. На наш взгляд, руководитель следственного органа или руководитель налоговой службы должны принять решение вступить в диалог. Нужна медиация. Мы со своей стороны готовы заплатить тот налог, который будет рассчитан справедливо. Уже уплаченные Блиновской 55 млн рублей – это то, что нам удалось с трудом собрать с дебиторов", - сказала защитница.

Вместе с тем, эксперты ЦОП предупредили Блиновскую, что настаивать на подписке о невыезде стоит только в случае уверенности в оправдательном приговоре или прекращении дела.

"Потому что время пребывания под домашним арестом будет зачтено в срок наказания. А под подпиской о невыезде - нет", - пояснил исполнительный сопредседатель ЦОП Виктор Звагельский.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил со своей стороны, что оспаривать саму суть обвинения в отношении Блиновской вряд ли возможно, однако можно ослабить ограничения, которые на нее наложены.

"Думаю, после всего, что произошло, лучше дать ей в руки набор возможностей добровольно возместить тот ущерб бюджету, который она нанесла. Делать это она не отказывается, а исчезнуть из поля зрения следственных органов ей теперь вряд ли удастся", - резюмировал уполномоченный.