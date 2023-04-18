Госдума приняла закон о гражданстве РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтениях законопроект о расширении полномочий президента РФ определять категории лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

Закон сокращает число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ и признании российскими гражданами.

Закон определяет круг лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства РФ, в частности: это граждане бывшего СССР, их дети; лица, имеющие статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, или статус члена семьи участника указанной программы.

Это также лица, которые имеют проживающих в России близких родственников - граждан РФ; лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах госграницы РФ), также получают право на упрощенное приобретение гражданства РФ без прохождения процедуры признания их носителями русского языка; лица, родившиеся на территории РФ (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года.

По упрощённой схеме смогут получить гражданство РФ лица, хотя бы один из родителей которых на день рождения таких лиц являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РФ (территории РСФСР); военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или РФ и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств (в том числе в составе Объединенных Вооруженных Сил СНГ), и входившие в состав их семей на 6 февраля 1992 года их супруги и дети.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, достигшее возраста 18 лет, и постоянно проживающие в РФ не менее одного года, вправе подать заявление о приёме в гражданство РФ по упрощённой системе, если они проходили в течение не менее одного года военную службу по контракту Вооруженных силах РФ, предусматривает закон.

То же касается иностранцев, которые прожили в РФ не менее одного года и признаны беженцами или получили политическое убежище на территории РФ.

Согласно закону, президент РФ в гуманитарных или иных целях вправе определять другие категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут быть приняты в гражданство РФ без учета всех или отдельных требований, например, в части постоянного проживания в течение пяти лет в РФ со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ, владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

Также закон предусматривает, что президент РФ принимает решения о прекращении гражданства РФ детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных ими. При этом лицам, гражданство РФ которых было прекращено в связи с заявлением их законных представителей, предоставляется право на упрощенное приобретение гражданства РФ в течение 5 лет после достижения возраста 18 лет.

Для исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами и гражданами РФ для приобретения российского гражданства упрощенное приобретение гражданства РФ предусмотрено только для случаев наличия в браке общего ребенка.

Ребёнок, родители или единственный родитель которого на день рождения ребёнка являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, приобретает гражданство РФ по рождению, если он родился на водном или воздушном судне, имеющим национальную принадлежность Российской Федерации и не приобрёл гражданство иностранного государства по рождению, говорится в законе.

Закон устанавливает 10-летний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства РФ в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство РФ.

Закон расширяет перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства РФ. Это, в частности, преступления против национальной безопасности РФ, дискредитация действия Вооруженных сил РФ, нарушение территориальной целостности РФ. Решения о прекращении гражданства в таком случае планируется выносить вне зависимости от времени совершения преступления.

Наличие у гражданина РФ двойного или множественного гражданства не может являться основанием для его высылки из РФ или выдачи иностранному государству, в том числе государству, гражданство (подданство) которого имеет гражданин РФ, говорится в документе.

При подаче заявления о приеме в гражданство РФ иностранцы и лица без гражданства должны будут в обязательном порядке проходить процедуру государственной дактилоскопической регистрации.

Согласно закону, гражданин РФ обязан подавать уведомления о каждом факте приобретение гражданства (подданства), иностранного государства либо получение вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, а также гражданин вправе подавать уведомления об утрате гражданства иностранного государства и других высших упомянутых документов.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.