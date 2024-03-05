ЛДПР предложила выдавать гражданство РФ после 10 лет проживания в стране

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму проект закона об изменении ряда положений законодательства о гражданстве.

Соответствующая инициатива № 568570-8 размещена во вторник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Законопроект предлагает продлить срок постоянного проживания на территории России для получения гражданства со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ до 8 лет. Более того, предлагается продлить и срок проживания на территории страны для получения вида на жительство до двух лет. Таким образом, в общем порядке, лицо, находящееся на территории России, может претендовать на получение статуса гражданина РФ в том случае, если такое проживание длится более 10 лет.

В то же время, согласно проекту закона, лицо сможет претендовать на упрощенный порядок получения гражданства в случае, если иностранный гражданин заключил контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, других войсках или воинских формированиях и проходил военную службу по контракту не менее двух лет.

Проект закона также предусматривает, что лицо вправе претендовать на получение гражданства в упрощенном порядке в случае, если имеет сына или дочь, являющихся гражданами РФ и проживающих в России не менее пяти лет.

В действующем законодательстве для использования указанного основания достаточно наличие самого факта проживания детей на территории РФ без указания срока.