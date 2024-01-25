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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Госдума приняла закон о запрете увольнения одинокой матери с ребенком до 16 лет

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон (№421568-8) о повышении уровня трудовых гарантий, предоставляемых одиноким матерям, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет.

Изменения внесены в статью 261 Трудового кодекса РФ.

Законом предусматривается недопущение расторжения трудового договора по инициативе работодателя с одинокой матерью, имеющей ребенка в возрасте до 16 лет (в настоящее время - до 14 лет), а также с другим лицом, воспитывающим указанного ребенка без матери.

Госдума
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