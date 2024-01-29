ЦИК зарегистрировал еще около 200 доверенных лиц Путина на выборах президента РФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц кандидата на выборах президента РФ, самовыдвиженца Владимира Путина; в него вошли 198 человек.

Соответствующее постановление ЦИК было принято на заседании комиссии в понедельник.

Из постановления следует, что во вторую часть списка доверенных лиц Путина вошли Диана Гурцкая, Дмитрий Губерниев, Олег Газманов, Сергей Гармаш, Надежда Бабкина и другие.

В декабре прошлого года ЦИК зарегистрировал первый список доверенных лиц Путина из 346 человек.

Общее количество доверенных лиц Путина, таким образом, составило в настоящее время 544 человека, сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина на заседании.

Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова ранее сообщила, что общее число доверенных лиц может составить до 600 человек.

Ранее Центризбирком зарегистрировал действующего главу государства кандидатом на президентских выборах в марте текущего года.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта текущего года.