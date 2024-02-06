"Ростех" хочет получить строительство генерации на юге РФ без конкурса

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отдать ей строительство необходимой генерации для Крыма, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с текстом соответствующего письма.

Компания готова построить энергоблоки на своих же площадках, отмечает издание: на "Ударной" и "Таврической" ТЭС к 2027-2028 гг. с использованием российских турбин ГТД-110М и иранского оборудования.

Как отметили собеседники издания, президент "поставил визу "согласен для Крыма и Тамани" (там находятся объекты "Ростеха" - ИФ).

Как напоминает газета, "Ростех" в прошлом уже выбирали подрядчиком строительства станций в Крыму - Балаклавской и Таврической.

Ранее замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, говоря о конкурсах по отбору необходимой генерации, отметил, что для решения проблемы энергодефицита на юге России может быть выбран не только конкурс, но и иные варианты определения инвестора в генерацию региона.

"По Югу - там механизм договора на поставки мощности будет использоваться через, надеюсь, конкурсные процедуры либо иные решения, там есть некоторые особенности, именно в части выбора того, кто будет строить эту генерацию и в дальнейшем получать гарантированный возврат инвестиций", - говорил он.

В Минэнерго тогда не прокомментировали вопрос "Интерфакса" о том, какие еще варианты для юга возможны и о каких особенностях идет речь.

В утвержденной Минэнерго РФ схеме и программе развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2024-2029 гг. были определены три региона, где потребуется строительство новой генерации на фоне энергодефицита. Это Юго-Западная часть ОЭС Сибири (около 1,23 ГВт), ОЭС Востока - 1,35 ГВт с потенциальным увеличением до 1,94 ГВт и Юго-Западная часть ОЭС Юга с дефицитом 857 МВт (с потенциальным увеличением до 1,29 ГВт). При этом в презентации "Системного оператора", представленной на недавнем Дне энергетика на ВДНХ, речь шла уже о минимальных 957 МВт для ОЭС Юга.

Во всех этих районах предполагалось проведение конкурсов на отбор новых объектов генерации.

Ранее правительство РФ утвердило условия строительства новых энергомощностей в Сибири. Документ предполагает ввод 1225 МВт в виде дополнительных энергоблоков на существующих или новых ТЭС. Конкурсный отбор проектов планируется провести до 1 марта 2024 года. Базовый уровень доходности отобранных на конкурсе проектов, как и предполагалось, составит 12%.