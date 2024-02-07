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В России создали университетские венчурные фонды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В России запущен новый инструмент поддержки стартапов - университетские венчурные фонды, их общий объем финансирования составит 3,5 млрд рублей, сообщил через пресс-службу Минобрнауки вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Важно, чтобы у студенческого стартапа был понятный трек дальнейшего развития. Для этого был запущен новый инструмент - Университетские венчурные фонды с общим объемом инвестиций 3,5 миллиарда рублей", - сказал он.

Он добавил, что в перечень компетенций инвесторов фондов входит робототехника, микроэлектроника, биотехнологии, медицина, искусственный интеллект и другие направления.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что пока создано пять университетский венчурных фондов.

Реализует проект Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) и ведущие российские инвестиционные компании, работающие в сфере высоких технологий, сообщили в министерстве. Партнерами ФИОП стали венчурный фонд "Восход", Sitronics Group, некоммерческая организация Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, ООО "Русбитех-Астра" (входит в ПАО Группа Астра) и инвестиционная компания Kama Flow.

Валерий Фальков Дмитрий Чернышенко Минобрнауки ФИОП
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