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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В Прикамье потушили дома, загоревшиеся из-за пожара на газопроводе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Открытое горение домов в поселке Куеда (Пермский край), где вечером в четверг произошло возгорание на газопроводе, ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС в четверг.

"Ликвидировано открытое горение строений в 23:35 (21:35 по московскому времени)", - сказали в пресс-службе.

Информация о возгорании в селе Куеда поступила в 22:00 по местному времени. По данным МЧС, происходило "факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений".

Первоначально сообщалось о пожаре на площади в 250 кв. метров, позднее огонь был локализован на площади в 180 кв. метров.

В результате пожара пострадали шесть человек, двое из них находятся в реанимации.

В официальном новостном канале РЖД отмечалось, что возгорание в поселке Куеда произошло на газопроводе и что происшествие "не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов".

Пермский край Куеда
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