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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков
Глава Headhunter Михаил Жуков
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Умер президент рекрутингового сервиса HeadHunter (HH) Михаил Жуков, сообщила компания.

"Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила - невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", - говорится в сообщении HH.

Причина смерти в сообщении не уточняется, дата и место прощания с Михаилом Жуковым будут объявлены позже.

Жукову было 56 лет. Он стал президентом HH в марте 2023 года, до этого - с 2008 года - был гендиректором компании.

Жуков также входил в совет директоров HH и сервиса объявлений о недвижимости "Циан".

В опубликованном в апреле 2023 года HeadHunter Group Plc отчете 20-F говорилось, что крупнейшим акционером HH с долей 22,8% являлась Kismet Group Ивана Таврина, 9,3% - у Elbrus Capital.

В 2023 году HH инициировала масштабную реструктуризацию бизнеса. По итогам процесса холдинговой компанией группы HeadHunter должно стать МКАО "Хэдхантер" с листингом акций на "Мосбирже". Кипрскую Headhunter Group PLC также планируется в будущем редомицилировать в Россию.

HeadHunter Кипр Циан Михаил Жуков
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