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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов включен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга 9 февраля.

По закону, банки замораживают средства лиц из этого перечня и перестают их обслуживать.

Удальцову вменяют оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Басманный суд Москвы 12 января арестовал его до 15 февраля.

По словам Удальцова, оправдание терроризма следствие усмотрело в его постах в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе. Вины он не признает.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков на территории России. В августе 2017 года он освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.

Росфинмониторинг Сергей Удальцов Болотная площадь Левый фронт Басманный суд
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