В Думе перенесли вступление в силу закона о самозапрете кредитов на 2025 год

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению законопроект, который прописывает для граждан механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов.

Срок вступления закона перенесен с 1 июля 2024 г. на 15 января 2025 г., добавлена возможность подачи заявления о самозапрете через МФЦ (с 15 июля 2025 г.), из-под действия запрета исключили образовательный кредит с господдержкой.

Проект поправок в законопроект (N341256-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно документу, граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО).

Ко второму чтению отдельно прописана возможность на установление самозапрета на выдачу займов и кредитов, при которых не предполагается личная явка гражданина в банк или МФО. При этом в обоих случаях запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой, это норма содержалась и в первом чтении, ко второму добавили еще одно исключение - под самозапрет не подпадают договоры образовательного кредита, предоставленные в рамках государственной поддержки.

Для установления запрета или снятия запрета физическое лицо вправе бесплатно любое количество раз подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал Госуслуг. Чрез МФЦ можно подать заявление независимо от места жительства или места пребывания. Через Госуслуги заявление должно быть подписано простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке; усиленной неквалифицированной электронной подписью; усиленной квалифицированной электронной подписью.

Информация о самозапрете или о его снятии будет внесена в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило соответствующее заявление до 22:00 мск, если позднее - на следующий календарный день. Запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю физического лица. Снятие запрета начинает действовать на второй календарный день после включения информации о нем в кредитную историю физического лица.

Обязательное условие для получения услуги - наличие СНИЛС. Он будет служить для идентификации человека, так как на данный момент это - единственный документ, который не меняется в течение жизни, в отличие, например, от номера паспорта.

Банки и МФО до заключения договора должны будут запросить у всех квалифицированных кредитных бюро информацию о наличии запрета у клиента на выдачу кредитов. Если запрет установлен, то кредитная организация или МФО должны будут отказать в услуге.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 20 февраля.