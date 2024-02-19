Вступление в силу закона о самозапрете на кредиты отложат до 1 марта 2025 года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку решил, что самозапрет на выдачу кредитов должен заработать в России с 1 марта 2025 года, а не с января 2025 года и не с июля 2024 года, как предполагалось ранее. Запрет через МФЦ можно будет ввести только с 1 сентября 2025 года.

Доработанная версия законопроекта № 341256-8 опубликована в электронной базе данных парламента.

На прошлой неделе документ был доработан ко второму чтению, одобрен на комитете по финансовому рынку, проект поправок был размещен в электронной базе данных парламента. Срок вступления закона был перенесен с 1 июля 2024 года на 15 января 2025 года, добавлена возможность подачи заявления о самозапрете через МФЦ (с 15 июля 2025 года), из-под действия запрета исключили образовательный кредит с господдержкой.

Основные параметры обновленного в понедельник законопроекта, кроме сроков вступления в силу, остались прежними.

Согласно документу, граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО). Исключение - займы, обеспеченные транспортным средством или ипотекой. Под самозапрет не подпадают договоры образовательного кредита, предоставленные в рамках государственной поддержки.

Для установления запрета или снятия запрета физическое лицо вправе бесплатно любое количество раз подать заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через МФЦ или портал Госуслуг. Чрез МФЦ можно подать заявление независимо от места жительства или места пребывания. Через Госуслуги заявление должно быть подписано простой электронной подписью, ключ которой получен физическим лицом при личной явке; усиленной неквалифицированной электронной подписью; усиленной квалифицированной электронной подписью.

Информация о самозапрете или о его снятии будет внесена в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило соответствующее заявление до 22:00 по Москве, если позднее - на следующий календарный день. Запрет начинает действовать на следующий день после включения информации о нем в кредитную историю физического лица. Снятие запрета начинает действовать на второй календарный день после включения информации о нем в кредитную историю физического лица.

Обязательное условие для получения услуги - наличие ИНН. Банки и МФО до заключения договора должны будут запросить у всех квалифицированных кредитных бюро информацию о наличии запрета у клиента на выдачу кредитов. Если запрет установлен, то кредитная организация или МФО должны будут отказать в услуге.

Законопроект планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 20 февраля.