Думский комитет насторожила излишняя детализация самозапрета на кредиты

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что законопроект о введении самозапрета на выдачу потребительских кредитов в части самой процедуры излишне детализирован, может потребовать от граждан достаточного уровня финансовой грамотности.

Отзыв комитета на законопроект (№341256-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Комитет напоминает, что запрет на выдачу кредита может быть распространен на все кредитные организации и МФО, на отдельные виды этих кредиторов, на все кредитные договора или на его отдельные виды, на все или некоторые способы заключения договоров.

"Излишняя детализация условий запрета может потребовать от граждан достаточного уровня финансовой грамотности", - говорится в заключении. Отмечается, что для портала Госуслуг такая вариативность приведет к необходимости создания дополнительных опций для осуществления гражданами выбора, а для кредиторов – повышенной четкости в обработке информации для исключения выдачи именного того вида кредита, который гражданин запретил сам себе выдавать. Способы решения данного вопроса в заключении думского комитета не предложены.

Комитет также предлагает дополнительно обсудить норму законопроекта, согласно которой самозапрет на кредит можно будет ввести только через портал Госуслуг. Ранее с критикой этой нормы в своем заключении выступало правительство, которое предлагало разрешить гражданам устанавливать запрет не только через портал Госуслуг, но и через бюро кредитных историй (БКИ).

Законопроект предлагается рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 26 сентября.