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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Минобороны возобновит подготовку военных финансистов в гражданских вузах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны России заключило соглашение о подготовке военных финансистов в профильных гражданских вузах, сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство обороны Российской Федерации по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу возобновляет практику подготовки специалистов финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации на площадке профильных гражданских высших учебных заведений", - сказали в министерстве.

Программа организации подготовки офицеров запаса и гражданских специалистов в интересах финансово-экономических служб Вооруженных сил Российской Федерации подписана между военным ведомством, Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом.

Как заявила подписавшая документ замминистра обороны Татьяна Шевцова, "основная цель - подготовить специалистов для укомплектования первичных должностей в интересах финансово-экономической служб, в интересах военно-социального центра и территориальных финансовых управлений".

Также подготовлена программа высшего образования по направлению "Экономика и финансы Вооруженных сил", в рамках которой приоритет на поступление будет отдан детям участников специальной военной операции и воспитанникам довузовских образовательных учреждений министерства обороны - пансиона Минобороны, а также довузовских образовательных организаций военного ведомства.

По словам Шевцовой, сегодня Финансово-экономическая служба Вооруженных сил решает все задачи по всестороннему и полному обеспечению армии, полностью обеспечивает по своему направлению Объединенную группировку войск в рамках специальной военной операции.

"И, конечно, основным приоритетом для нас является соблюдение всех социальных гарантий наших военнослужащих - это и выплата денежного довольствия, и иные меры социальной поддержки", - добавила замминистра обороны.

Последний раз подготовка военных финансистов на базе гражданских вузов проводилась более четверти века назад.

Минобороны Сергей Шойгу Татьяна Шевцова
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