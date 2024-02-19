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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на полсотни километров

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 55 км от исполина, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН в понедельник.

"Шлейф ресуспендированного пепла простирается примерно на 55 км к юго-востоку от вулкана на высоте 2,5 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Этот пепел со склонов Шивелуча подняло ветром.

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.

Камчатка Шивелуч
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