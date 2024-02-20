Песков не в курсе сообщений об убийстве Кузьминова в Испании

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией, связанной с убийством в Испании Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину.

"Мне не известно, были ли какие сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, известно ли Кремлю что-либо об убийстве Кузьминова в Испании.

Ранее об убийстве Кузьминова в Испании сообщили некоторые зарубежные СМИ. Позднее факт его смерти подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.