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Запрет на рекламу на ресурсах иноагентов прошел в Госдуме I чтение

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете для иностранных агентов размещать рекламу физических и юридических лиц.

Законопроект № 553750-8, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках, был внесен в Госдуму 15 февраля. Под ним стоят подписи 395 депутатов.

Проект закона предлагает изменения в статью 11 закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", закрепив в ней соблюдение иностранным агентом ограничений и запретов, предусмотренных законом № 38-ФЗ "О рекламе".

Соответственно изменения вносятся в статьи 5 и 7 закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", согласно которым будет запрещено распространение рекламы на информационном ресурсе иностранных агентов, а также реклама информационных ресурсов иностранных агентов.

Кроме этого, предлагается изменить статью 4 закона от 27 декабря 1991 года № 2124-I "О средствах массовой информации" в части запрета рекламы в СМИ и в сообщениях, и материалах СМИ в интернете информации об информационных ресурсах иностранных агентов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что предлагаемые поправки в ФЗ "О рекламе" касаются любых платформ - сайтов, блогов, социальных сетей. Он отмечал, что только в 2023 году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов.

"Это сотни миллионов рублей. Многие из получивших их негодяев не скрывают, что жертвуют средства ВСУ, которые убивают наших солдат, офицеров, мирных граждан. Это необходимо пресечь", - считает Володин.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев недавно объяснил, какая ответственность предусмотрена за нарушение ограничений на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов.

"Меры ответственности уже прописаны в действующих законах. За несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иностранных агентах (а среди них мы предлагаем прописать и запрет на размещение рекламы), предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 500 тысяч рублей Это предусмотрено КоАП РФ", - отметил он.

Он напомнил, что нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ - наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.

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