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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Ректор МГУ предложил доработать новые концепции развития естественно-научного образования

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что подготовленные концепции развития математического, физического, химического и биологического образования необходимо доработать и утвердить на государственном уровне.

"Мы сейчас собираем предложения, которые присылают совету ректоров, у нас работает мощные методические группы по всем направлениям. Министерство (науки и высшего образования РФ - ИФ) издало уже особое распоряжение, план, график обсуждения. Наша задача сейчас составить план действий, утвердить график дальнейших обсуждений этих концепций и утвердить их на государственном уровне",- сказал Садовничий во вторник на заседании Российского союза ректоров.

Он подчеркнул, что члены Российского союза ректоров являются авторами концепций.

"Это наш коллективный труд на благо страны. Поэтому, впереди работа, нельзя сказать, что мы завершили концепции", - сказал ректор.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил о том, что концепции развития математического, физического, химического и биологического образования подготовлены. МГУ занимался разработкой концепций математического и биологического образования, Российский химико-технологический университет (РХТУ) им. Менделеева - химического, Московский физико-технический институт (МИФИ) разрабатывал концепцию физического образования.

Виктор Садовничий Валерий Фальков МГУ Минобрнауки
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