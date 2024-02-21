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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Путин вручил ордена воинским частям Воздушно-космических сил РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вручил в среду государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил РФ, отметив мужество и отвагу, проявленные военнослужащими ВКС в ходе специальной военной операции

"Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград.

Глава государства отметил, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, и это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов ВКС.

"Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта", - сказал Путин.

Так, Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации удостоен ордена Суворова. Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Отдельный вертолетный полк удостоен ордена Кутузова, которым отмечают войсковые соединения и части за военные операции, результатом которых стало достижение поставленных целей и задач.

Глава государства прикрепил на боевые знамена ордена и орденские ленты. После чего подразделения продемонстрировали знамена и прошли с ними торжественным маршем.

В церемонии принимали участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов.

Владимир Путин Минобороны РФ
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