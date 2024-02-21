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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Смоленская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №3 после ремонта

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС вывела на полную мощность третий энергоблок после ремонта, сообщает Росэнергоатом.

"На Смоленской АЭС энергоблок №3 вышел на 100% мощности после досрочного завершения ремонта с элементами модернизации. Также прошел ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического и других цехов", - говорится в сообщении.

Специалисты провели внутриреакторный контроль активной зоны реакторной установки. В ходе него были сделаны измерения геометрии 50 технологических каналов, а также проведены все необходимые регламентные работы.

Третий блок был отключен на ремонт с 13 января. Ремонт планировался на 41 сутки.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На объекте эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.

Росэнергоатом Смоленская АЭС
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