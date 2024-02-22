Суд приостановил проведение выработок на двух шахтах "Распадской"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Суд приостановил проведение выработок на двух шахтах ПАО "Распадская", написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

В частности, на "Распадской-Коксовой" проведение горной выработки приостановлено на 90 суток за нарушение взрывобезопасности оборудования, на "Ерунаковской-8" проведение подготовительной выработки приостановлено на 12 суток из-за превышения допустимой концентрации метана.

Кроме того, на шахте "Первомайская" (АО "Угольная компания "Северный Кузбасс") суд на 90 суток приостановил проведение подготовительного забоя и эксплуатацию компрессорной установки. "Допущена эксплуатация ТУ (технического устройства - ИФ) с нарушением требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении.