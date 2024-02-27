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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Глава Минобороны РФ заявил о наращивании Штатами ядерного потенциала в Европе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Новые средства доставки ядерных зарядов принимаются на вооружение в США, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства во вторник.

"США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из трехсот тридцати таких объектов порядка сорока находится на Украине", - отметил министр.

По его словам, в этих условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает.

"В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи. В частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной электростанции", - сказал Шойгу.

"В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб", - отметил министр.

США Сергей Шойгу
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