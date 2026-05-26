Директор ФСБ предупредил о росте рисков биотерроризма из-за развития ИИ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что развитие искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма, рассчитывает на активную работу с коллегами из СНГ по борьбе с этой угрозой.

"Развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма. Уверен, присутствующие здесь понимают, что источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества", - сказал он, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ).

По его словам, НАТО продолжает "долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке".

"Биолаборатории работают и в странах СНГ. При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечками патогенов из этих учреждений, легендируются под естественные причины", - сообщил Бортников.

Он заявил, что рассчитывает на активную совместную работу на данном направлении, так как угроза биотерроризма общая для стран СНГ, и она крайне серьезна.

