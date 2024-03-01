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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

ВТБ сохраняет пакет в "Яндексе" и ждет роста его стоимости

ВТБ сохраняет пакет в "Яндексе" и ждет роста его стоимости
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - ВТБ, являющийся миноритарным акционером "Яндекса", продолжает владеть пакетом и ждет роста его стоимости, заявил на презентации стратегии ВТБ глава банка Андрей Костин.

"Коллеги верят в то, что будет большой рост и это портфельная инвестиция, которая "выстрелит". Потому что, я думаю, был период неопределенности в "Яндексе", сказывалась нервозность и у акционеров, и у менеджмента. Мне кажется, сейчас мы этот период проходим, и как только сделка (по выкупу российских активов "Яндекса" - ИФ) закроется, мне кажется, будут хорошие перспективы для роста", - ответил Костин на вопрос о планах банка относительно этой инвестиции.

Руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук также отметил, что на данный момент банк продолжает владеть пакетом в "Яндексе" и ждет роста его стоимости.

ВТБ вошел в капитал Yandex N.V. в составе группы инвесторов в июне 2020 года, вложив $200 млн. Сейчас другой консорциум выкупает у Yandex российский бизнес "Яндекса" за 475 млрд рублей, при этом сделка оплачивается как деньгами, так и акциями самого Yandex N.V. Этими акциями консорциум либо уже владеет, либо приобретет их, сообщала компания, объявляя о сделке в начале февраля.

Yandex Андрей Костин ВТБ Виталий Сергейчук Яндекс
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