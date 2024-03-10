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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Что произошло за день: воскресенье, 10 марта

Ограничения в Пулково, конкурс "Мисс мира" и реакция Кремля на комментарии Шольца

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ограничения для обеспечения безопасности полетов вводились в Пулково. Как сообщили в Минобороны, российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Ленинградской областью. После этого Росавиация объявила, что временные ограничения в петербургском аэропорту сняты.

- В Кремле слова Шольца о проекте документа об украинском урегулировании вызвали недоумение. Канцлер ФРГ ранее назвал российской пропагандой проект документа об урегулировании кризиса на Украине, который был подготовлен весной 2022 года, но не был подписан.

- Российский космонавт Олег Кононенко стал командиром МКС. Символический ключ ему передал европейский астронавт Андреас Могенсен. Кононенко будет командиром МКС до конца сентября этого года.

- На флагмане британского флота произошел пожар. Возгорание на авианосце HMS Queen Elizabeth зафиксировали накануне, сообщений о пострадавших не поступало. Корабль получил незначительные повреждения.

- Победительницей конкурса "Мисс мира" стала Кристина Пышкова из Чехии. Россиянок среди 112 участниц не было.

- Восемь детей и взрослый умерли в Танзании от отравления черепашьим мясом. Еще 78 человек госпитализированы. Причиной стала редкая разновидность пищевого отравления - хелонитоксизм.

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