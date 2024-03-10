Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС

Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко с Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Новым командиром Международной космической станции (МКС) стал космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко.

Трансляцию церемонии передачи командования ведет НАСА.

Руководство станцией было передано россиянину европейским астронавтом Андреасом Могенсеном, который исполнял обязанности командира с 26 сентября 2023 года.

Могенсен вручил Кононенко символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол.

Кононенко будет командиром МКС до конца сентября этого года.

4 февраля Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов. По завершении текущей экспедиции (по плану - 23 сентября 2024 года), суммарный налет Кононенко составит 1 110 суток.

По данным НАСА, 12 марта на Землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

После отбытия корабля на станции продолжат работать космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, астронавт НАСА Лорал О'Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс.