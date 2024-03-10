Восемь детей и взрослый умерли в Танзании от отравления черепашьим мясом

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Восемь детей и один взрослый умерли после употребления в пищу мяса морской черепахи на острове Пемба (является частью архипелага Занзибар, Танзания).

Как сообщает Associated Press, еще 78 человек госпитализированы с отравлением.

Взрослая, которая умерла в пятницу, была матерью одного из погибших ранее детей. Они ели черепашье мясо во вторник.

Власти Занзибара направили на остров специалистов, которые, в том числе, будут предупреждать людей об опасности употребления такого мяса в пищу. Морские черепахи являются редким видом, их защита регулируется международными соглашениями.

Несмотря на это в ряде регионов мира, как и в Танзании, мясо морской черепахи считается деликатесом. Его употребление периодически заканчивается гибелью людей. Причиной становится редкая разновидность пищевого отравления хелонитоксизм (хелонитоксикация). Антидота не существует, при отравлении возможна лишь поддерживающая терапия.

В ноябре 2021 года семь человек, включая трехлетнего ребенка, умерли на острове Пемба, поев черепашье мясо. Еще трое попали в больницу.