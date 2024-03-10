Представительница Чехии выиграла конкурс "Мисс мира"

Представительница Чехии Кристина Пышкова Фото: Prodip Guha/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Победительницей конкурса "Мисс мира" стала представительница Чехии Кристина Пышкова. Финал конкурса прошел в индийском Мумбаи.

Россиянок среди 112 участниц не было.

Первой вице-мисс стала Ясмина Зайтун из Ливана.

Финал "Мисс мира" вернулся в Индию после 28-летнего перерыва. Представительница этой страны вошла в топ-8 финалисток. Ранее девушки из Индии шесть раз выигрывали конкурс.

Россиянки же дважды становились обладательницами титула: в 1992 году победила Юлия Курочкина, в 2008 году - Ксения Сухинова.