Представительница Чехии выиграла конкурс "Мисс мира"
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Победительницей конкурса "Мисс мира" стала представительница Чехии Кристина Пышкова. Финал конкурса прошел в индийском Мумбаи.
Россиянок среди 112 участниц не было.
Первой вице-мисс стала Ясмина Зайтун из Ливана.
Финал "Мисс мира" вернулся в Индию после 28-летнего перерыва. Представительница этой страны вошла в топ-8 финалисток. Ранее девушки из Индии шесть раз выигрывали конкурс.
Россиянки же дважды становились обладательницами титула: в 1992 году победила Юлия Курочкина, в 2008 году - Ксения Сухинова.