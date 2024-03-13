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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Опасность атаки БПЛА вновь объявлена в Воронежской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об опасности атак беспилотников.

"На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он посоветовал жителям следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

"Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - уточнил Гусев.

В среду в регионе уже предупреждали о возможной атаке беспилотников.

Александр Гусев Воронежская область
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