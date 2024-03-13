Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусева сообщил об опасности атаки БПЛА.

"Внимание! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА! Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО готовы", - написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что следует следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

"Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал он.