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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Спрос на круизы по России на майские праздники выше прошлогоднего

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы активно бронируют круизы на майские праздники, некоторые из них уже распроданы полностью, другие будут более востребованы по мере приближения к праздникам, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) в четверг.

Как рассказали в компании "ВодоходЪ", прирост продаж круизов на майские праздники по сравнению с тем же периодом прошлого года составляет в среднем 33%.

"Навигацию-2024 мы начнем на пять дней раньше, чем в 2023 году. Первые круизы в прошлом году были 28 апреля, в предстоящий сезон мы стартуем 23 апреля. Из Нижнего Новгорода в Москву первыми отправятся теплоходы "Мустай Карим" и "Константин Симонов". За счет этого круизов на начало весны - с 23 апреля о 12 мая - у нас стало на восемь больше: 27 рейсов вместо 19 в прошлом году", - пояснил заместитель генерального директора компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский.

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По его словам, к настоящему моменту загрузка круизов составляет 71% от плана по пассажиропотоку. Но на некоторых маршрутах в праздничные даты загрузка уже достигает 85-90%.

В "Донинтурфлоте" также говорят о хороших продажах на май.

"Активность туристов радует, спрос опережает прошлогодние показатели, хотя цена круизов в среднем выросла на 15-20%. Но пока, по моим наблюдениям, основные продажи идут через крупных игроков, агентский рынок еще не подключился, это произойдет ближе к праздникам", - сказал руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот" Александр Шкарупин.

Как отметил эксперт, в первую очередь раскупаются более продолжительные маршруты, можно говорить уже о загрузке 50-60%. Короткие будут активнее бронироваться ближе к праздникам, здесь загрузка не превышает пока 30-40%.

Однако некоторые круизы "Донинтурфлота" на первые майские даты распроданы полностью.

У компании "Созвездие" многие майские круизы также практически проданы.

В компании FUN&SUN подтвердили, что спрос на майские праздники высокий. Большая часть мест забронирована еще зимой, но пик спроса ожидается в середине апреля.

Всего в навигацию-2024 туроператор поставил 33 маршрута, планируется отправить 6 тыс. человек, на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Ценник вырос на 15%, что обусловлено, как поясняют в компании, общим ростом цен.

РСТ
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