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Автобусная перевозка туристов подорожала в 2023 году в среднем на 35%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Перевозка туристов на автобусах в России подорожала в 2023 году в среднем на 35% из-за дефицита машин, поэтому автобусные туры выросли в цене, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Наш комитет провел опрос, в котором приняли участие компании из 42 регионов – 64 транспортных и 92 туроператорских. Выяснилось, что к концу 2023 года по сравнению с 2022-м стоимость автобусной перевозки увеличилась примерно на 35%. Есть регионы, где она выросла более чем на 50%. Соответственно турпродукт у всех компаний - участников опроса также растет в цене", - сообщила глава комиссии РСТ по автобусным перевозкам Марина Лабутина.

Согласно опросу, респонденты сетовали на чрезмерную зарегулированность и непрозрачность законодательства, а также на то, что из-за дороговизны автобусов невозможно обновить парк. Также существует серьезная нехватка водителей, наблюдается отсутствие инфраструктуры для остановок туристических автобусов и нехватка парковочных мест для транспорта в крупных городах.

Эффективными мерами государственной поддержки, по мнению опрошенных, стали бы субсидии на пополнение автобусного парка, обнуление или уменьшение утилизационного сбора, снижение таможенной пошлины, а также льготное кредитование.

"Давайте хотя бы ввезем из дружественных стран автобусы на льготных условиях. Это сильно обновит парк. Больше 60% транспортных компаний отметили, что при определенных мерах поддержки подумали бы об увеличении своего автопарка", - пояснила Лабутина.

По экспертным оценкам, чтобы удовлетворить спрос на качественные автобусные экскурсионные услуги по всей стране, нужно примерно 3 тыс. автобусов вместимостью до 50 мест.

Рост цен в транспортных компаниях связан с подорожанием топлива, повышением заработной платы из-за инфляции. Также огромную роль в удорожании автобусной перевозки сыграла индексация утилизационного сбора для юрлиц в августе 2023 года. В итоге приобретение китайского автобуса в России в зависимости от класса сейчас обходится на 70-300% дороже, чем год назад.

Одной из мер по снижению стоимости иностранного автобуса в РСТ считают отмену или снижение таможенного и утилизационного сборов хотя бы на период, пока не будет налажено серийное производство отечественных автобусов туристического класса.

Российский союз туриндустрии РСТ
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