Российские корабли провели учебные артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Экипажи корветов "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и сторожевого корабля "Неустрашимый" в ходе планового учения в Балтийском море выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, сообщили в пресс-службе Балтийского флота в четверг.

"В ходе выхода в море корабельная поисково-ударная группа в составе корветов "Стойкий", "Сообразительный", "Бойкий" и сторожевого корабля "Неустрашимый" в морских полигонах Балтийского флота провела комплекс стрельб из корабельных артиллерийских установок по морскому щиту, имитирующего корабль условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи корветов также выполнили электронные ракетные пуски по авианосной группе условного противника.

"Ракетная стрельба надводными кораблями выполнялась одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов "Уран". В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены", - сказали в пресс-службе.

В Балтфлоте сообщили, что в ходе маневров кораблями были отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

"В завершении мероприятии боевой подготовки в море экипажами кораблей были отработаны задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, выполнены условные торпедные стрельбы и учебные минные постановки", - говорится в сообщении.

По данным флота, стрельбы проводились в полигонах боевой подготовки Балтийского флота - вблизи побережья Калининградской области.