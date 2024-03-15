Минфин предложил ужесточить членство в саморегулируемых организациях в сфере строительства

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает ужесточить требования к участникам саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства для борьбы с недобросовестной конкуренцией в закупках в сфере строительства. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе форума о закупках в строительстве и проектировании World Build/State Contract, организованного СРО "Уральское объединение строителей" и СРО "Лига проектных организаций".

"Бороться с недобросовестной конкуренцией в виде предоставления недостоверной информации об имеющемся опыте в строительстве, нужно другими способами, - сказал он. - Считаем, что обязательно надо отрегулировать вопрос с саморегулируемыми организациями в сфере строительства – сделать членство более жестким, обязывающим".

Также Лавров отметил, что для повышения качества оценки опыта строительных подрядных организаций необходимо оцифровывать результаты работы подрядчиков, вносить соответствующие данные в имеющиеся информационные ресурсы. По его словам, благодаря таким шагам не будет возможности предоставлять неподтвержденную ничем информацию на бумаге.

По мнению Лаврова, в целом каких-то глобальных, структурных проблем в закупках в сфере строительства нет.

"В качестве такой проблемы называется недобросовестная конкуренция или демпинг, - отметил Лавров. - Проведенный нами анализ показал, что доля односторонних расторжений контрактов, которая в строительстве невелика и не превышает обычно 2%, никак не зависит от снижения цен. Иными словами, если цена совсем не снизилась, снизилась менее чем на 10%, или снизилась больше чем на 25%, вариация в одностороннем расторжении незначительная. Из этого можно сделать вывод, что такая проблема не существует".

По данным национального объединения строителей "Нонстрой", в настоящее время в России зарегистрировано 312 СРО в сфере строительства, членами которых были или являются более 377 тыс. организаций.

Заместитель гендиректора СРО "Уральское объединение строителей" и СРО "Лига проектных организаций" Денис Снетков отметил "Интерфаксу", что предложение Минфина об ужесточении требований к членам СРО в сфере строительства избыточно.

"К членам СРО и без этого предъявляется достаточно много серьезных требований, - сказал Снетков. - И по подтверждению свой квалификации, по наличию высококвалифицированных специалистов и т.п.".

Более того, по его словам, 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") накладывает на строителей дополнительное финансовое обременение – в части обеспечения исполнения строительных контрактов.

"Отрасль давно пытается отменить эту норму, но пока получилось добиться только снижения объема обеспечения по строительным контрактам, - подчеркнул Снетков. - Более правильным являлось бы, наоборот, снижение или смягчение требований к поставщикам в сфере строительства".

По его мнению, когда государство говорит о снижении нагрузки на бизнес, введение дополнительных требований к членам СРО представляется неправильным.