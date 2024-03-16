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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Ряд улиц в центре Москвы перекроют с 16 по 18 марта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Ряд улиц в центре Москвы будет закрыт для движения транспорта с 16 до 18 марта, ограничения также затронут пешеходов - нельзя будет пройти по улице Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"С 16 до 18 марта на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыто движение для транспорта - рекомендуем использовать городской транспорт для поездок в центр", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Так, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта будет закрыто движение для транспорта и пешеходов на улице Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади.

18 марта с 06:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение для транспорта на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до улицы Болотная, на площади Васильевский Спуск от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста, а также на улице Москворецкая от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.

Кроме того, вводятся временные ограничения на парковку. Она будет запрещена с 00:01 16 марта до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка, с 00:01 18 марта до окончания мероприятия на улице Москворецкая, на Фрунзенской и Подгорной набережных.

Красная площадь Старая площадь Москворецкая набережная
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