В Курской и Белгородской областях отменили угрозу воздушной атаки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Воздушную тревогу отменили в Курской и Белгородской областях.

"Отбой опасности атаки БПЛА", - написал курский губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Также отменена угроза ракетной атаки в Белгородской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ. "На всей территории Белгородской области отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ведомства.

За время действия опасности атаки беспилотников в Курской области силы ПВО сбили три дрона