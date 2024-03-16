Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

В Курской и Белгородской областях отменили угрозу воздушной атаки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Воздушную тревогу отменили в Курской и Белгородской областях.

"Отбой опасности атаки БПЛА", - написал курский губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале в ночь на субботу.

Также отменена угроза ракетной атаки в Белгородской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ. "На всей территории Белгородской области отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении ведомства.

За время действия опасности атаки беспилотников в Курской области силы ПВО сбили три дрона

Белгородская область Роман Старовойт Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области

Александра Ширвиндта, предварительно, похоронят на Новодевичьем кладбище

В Москве проголосовали почти 3 миллиона избирателей

В Москве проголосовали почти 3 миллиона избирателей

Минюст признал иноагентами семь человек и исключил из реестра двоих

Что произошло за день: пятница 15 марта

Умершие знаменитости

Умер Александр Ширвиндт

Умер Александр Ширвиндт

ЦИК отметил рост явки на избирательных участках до 29,25%

Курс рубля обновил минимумы за несколько недель на напряженных новостях

Курс рубля обновил минимумы за несколько недель на напряженных новостях

Путин проголосовал в онлайн-режиме на выборах президента

Еще четверо жителей Белгорода ранены при обстреле

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });