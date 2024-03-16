Дрон атаковал фуру в Белгородской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на грузовой автомобиль в Белгородском районе.

"Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу вечером.

По его словам, водитель не пострадал, повреждено транспортное средство, принадлежащее зерновой компании.