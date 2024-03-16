В семи регионах Центральной России явка на выборах президента превысила 60%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Более 60% избирателей проголосовали на президентских выборах по итогам двух дней голосования в семи регионах Центральной России, за исключением Москвы и Московской области.

Наиболее активными стали жители Белгородской области, где проголосовало уже 77,85% избирателей от общего числа, внесенных в списки. Данные учитывают в том числе досрочное голосование.

Выше 60% составила явка избирателей в Брянской (68,57%), Липецкой (61,18%), Орловской (67,27%), Тамбовской (63,59%), Курской (62,28%) и Тульской (60,57%) областях, сообщают региональные избиркомы.

По итогам двух дней голосования в выборах приняли участие почти 1,1 млн жителей Воронежской области, явка составила 60%, сообщает облизбирком.

Явка на избирательных участках в Ярославской области по итогам двух дней составила 50,17%, на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) явка составила 90,15%, проинформировали в региональном избиркоме.

К вечеру 16 марта в Рязанской области проголосовало 57,28% избирателей, в Смоленской области - 54,69%, Калужской области - 50,32%, во Владимирской области - 48,5%, в Костромской области - более 53% избирателей, следует из данных региональных избиркомов.

По данным ЦИК, явка в Тверской области за два дня составила 51,76%.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.