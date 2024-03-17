Военные РФ сообщили об ударах по объектам ВСУ в Одесской и Черниговской областях

Сообщается о взятии под контроль населенного пункта Мирное в Запорожье

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о поражении объектов ВСУ в Одесской и Черниговской областях, в том числе пункта временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил РФ в течение суток поражены: места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия сбиты 168 украинских беспилотных летательных аппаратов, 23 реактивных снаряда РСЗО Vampire чешского производства, а также переделанная для ударов по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200", - заявили в Минобороны РФ.

По направлениям

Российские Вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщает министерство обороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области, а также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении, распространённом в воскресенье.

По данным ведомства, потери противника на этом направлении составили свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

Российские военнослужащие за минувшие сутки в зоне специальной военной операции заняли более выгодные позиции на донецком направлении, сообщает министерство.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 28-й, 42-й и 93-й механизированных, 17-й танковой, 5-й, 92-йштурмовых бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

ВСУ потеряли на этом направлении до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, информирует Минобороны России.

По его данным, на купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение формированиям противника в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 32-й механизированных и 57-ймотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и гаубица FH70 производства Великобритании.

На авдеевском направлении, говорится в сводке, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Тоненькое, Северное и Орловка (ДНР). Отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 53-ймеханизированных, 59-й мотопехотной, 3-йштурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Первомайское (ДНР). Противник потерял до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины и десять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении за сутки поражены артиллерийская система М777, два орудия Д-20, гаубица "Мста-Б" и две гаубицы Д-30.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 126-йбригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Работино, Жеребянки Запорожской области, а также Ольговка, Михайловка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих и два автомобиля", - сообщает министерство обороны РФ.

Одна атака противника отражена на южнодонецком направлении, говорится в сводке.