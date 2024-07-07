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В Одесской области уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области, заявили в Минобороны РФ.

"Нанесён удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция "Жираф", - сказали в Минобороны РФ.

Ведомство также опубликовало видеокадры, подтверждающие уничтожение украинской военной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Искандер Одесская область
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