В Одесской области уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер" уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области, заявили в Минобороны РФ.

"Нанесён удар по позиции батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в районе населенного пункта Южное в Одесской области. В результате удара уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция "Жираф", - сказали в Минобороны РФ.

Ведомство также опубликовало видеокадры, подтверждающие уничтожение украинской военной техники.