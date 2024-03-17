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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Украинский беспилотник сбит в Белгородской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Очередной украинский дрон уничтожен в воздушном пространстве Белгородской области в воскресенье, сообщает Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, попытка противника совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ пресечена в 17:10 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ночью и днем в воскресенье над территорией региона уничтожены несколько украинских беспилотников.

Белгородская область Минобороны РФ
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