Украинский беспилотник сбит в Белгородской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Очередной украинский дрон уничтожен в воздушном пространстве Белгородской области в воскресенье, сообщает Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, попытка противника совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ пресечена в 17:10 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что ночью и днем в воскресенье над территорией региона уничтожены несколько украинских беспилотников.