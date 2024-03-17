Минобороны РФ сообщило о еще двух сбитых над Белгородской областью беспилотниках

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в воскресенье вечером сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что атака пресечена около 19:30 по московскому времени.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми пострадавших в поселке Октябрьский после отражения воздушной атаки БПЛА.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, пострадали восемь человек в поселке Октябрьский", - написал он в своем телеграм-канале.