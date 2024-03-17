В Белгородской области после отражения воздушной атаки пострадали восемь человек

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, предварительно, о восьми пострадавших в поселке Октябрьский после отражения воздушной атаки.

Пострадавшим оказывают медпомощь.

По данным Гладкова, в поселке Октябрьский в нескольких квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна, а также посечены крыши и заборы четырех частных домов и одной хозяйственной постройки. Повреждены автобус и четыре автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в воскресенье вечером около 19:30 по московскому времени сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.